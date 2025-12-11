NFL: Das erwartbare Ende der Chiefs-Herrschaft und ein Opa kommt zurück aufs Feld
USA - Ich habe es in meiner letztwöchigen Kolumne angekündigt – und die NFL hat einige Schippen obendrauf geschmissen. Beim rasanten letzten Spieltag hat es an einigen Ecken gescheppert. Und danach auch. Und es geht wild weiter.
Wir starten aber in Deutschland: Die NFL wird 2026 und 2028 wieder in München zu Gast sein. 2027 und 2029 kommt die Liga – nach der Premiere in diesem Jahr – ins Berliner Olympiastadion zurück.
Apropos "zurück" und "Berlin": Großvater ist wieder da! Quarterback Philip Rivers kehrt in die NFL zurück. Ja, so habe ich auch geguckt.
Die Indianapolis Colts, die das letzte Mal in Berlin überhaupt einen Sieg feiern konnten, holten den ihren Ex-Ballwerfer aus der Rente, nachdem sich ihre Nummer 1, Daniel Jones, und die Ersatzmänner Riley Leonard und Anthony Richardson allesamt auf der Krankenstation befinden.
Der eben erst 44 Jahre alt gewordene mehrfache Pro-Bowler Rivers hat sieben Töchter, drei Söhne und bereits ein Enkelkind. Und wird wohl am Sonntag gegen die Seattle Seahawks (ab 22.25 Uhr) starten.
Ärgerlich für Rams-QB Matthew Stafford: Er hätte am Sonntag mit 278 geworfenen Yards Rivers in der "Career Passing Yards"-Tabelle vom 7. Platz stoßen können. Staffords Schnitt pro Spiel liegt aktuell bei 258 Yards – insgesamt hat er 63.163 Yards auf dem Konto. War wohl nix – vorerst.
So. Wie schaffe ich da jetzt den Übergang von "War wohl nix" zu den Kansas City Chiefs?
Pleite-Rekord für Star-Quarterback: Zwei Ballverluste im selben Play
Erstmals seit seinem Debüt als Starting Quarterback im Jahr 2018 könnte Patrick Mahomes die Playoffs verpassen.
Nach dem Offenbarungseid am letzten Spieltag gegen die Texans (10:20 verloren) stehen ihre Chancen aktuell so mies wie lange nicht mehr.
Sollten sie am Sonntag gegen die L.A. Chargers verlieren, stehen ihre mathematischen Teilnahme-Chancen bei unter einem Prozent. Selbst mit einem Sieg bleiben sie unter 20 Prozent. Was sich seit zwei Jahren ankündigt, wird jetzt für alle sichtbar.
Zwar standen sie da immer im Endspiel, doch das "wie" ist nun einmal entscheidend. Und daher ist man höchstens überrascht davon, dass es so lange für sie gut ging. Doch der "Patzer der Woche" passierte wohl dem Quarterback des amtierenden Champions, Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles (8-5).
Bei ihrer 19:22-Pleite bei den Chargers schaffte er das bittere Kunststück, in der NFL-Geschichte der erste Spieler aller Zeiten zu werden, der eine Interception und einen (lost) Fumble fabrizierte – im exakt gleichen Spielzug.
Schlechter Pass, Gegner fängt, verliert den Ball beim Tackle, Hurts hebt ihn auf und verliert ihn seinerseits beim Tackle an den Gegner. Hut ab! Was für ein Spieltag.
Das sind die NFL-Begegnungen am 15. Spieltag
Diese Partien stehen am 15. Spieltag in der NFL an. Liga-typisch werden die Heimteams an zweiter Stelle geschrieben.
- Atlanta Falcons (0%) @ Tampa Bay Buccaneers (71,6%) – Fr., 2.15 Uhr
- Cleveland Browns (0%) @ Chicago Bears (63,2%) – So., 19 Uhr
- Baltimore Ravens (28,9%) @ Cincinnati Bengals (2,6%) – So., 19 Uhr
- Arizona Cardinals (0%) @ Houston Texans (87,8%) – So., 19 Uhr
- New York Jets (0%) @ Jacksonville Jaguars (97,2%) – So., 19 Uhr
- Los Angeles Chargers (71,5%) @ Kansas City Chiefs (12,8%) – So., 19 Uhr
- Buffalo Bills (96,9%) @ New England Patriots (>99%) – So., 19 Uhr
- Washington Commanders (0%) @ New York Giants (0%) – So., 19 Uhr
- Las Vegas Raiders (0%) @ Philadelphia Eagles (92,5%) – So., 19 Uhr
- Green Bay Packers (93,5%) @ Denver Broncos (>99%) – So., 22.25 Uhr
- Detroit Lions (56,1%) @ Los Angeles Rams (97,6%) – So., 22.25 Uhr
- Carolina Panthers (28,9%) @ New Orleans Saints (0%) – So., 22.25 Uhr
- Indianapolis Colts (33,5%) @ Seattle Seahawks (96,7%) – So., 22.25 Uhr
- Tennessee Titans (0%) @ San Francisco 49ers (90,6%) – So., 22.25 Uhr
- Minnesota Vikings (<1%) @ Dallas Cowboys (9,6%) – Mo., 2.20 Uhr
- Miami Dolphins (<1%) @ Pittsburgh Steelers (69,1%) – Di., 2.15 Uhr
In den Klammern findet Ihr die (rechnerischen) Chancen der Teams vor Spielbeginn, in die Playoffs für den Super Bowl zu kommen.
Titelfoto: Montage: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + BOBBY ELLIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP