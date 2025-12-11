NFL: Das erwartbare Ende der Chiefs-Herrschaft und ein Opa kommt zurück aufs Feld

USA - Ich habe es in meiner letztwöchigen Kolumne angekündigt – und die NFL hat einige Schippen obendrauf geschmissen. Beim rasanten letzten Spieltag hat es an einigen Ecken gescheppert. Und danach auch. Und es geht wild weiter.

Finger hoch, wer ihn noch kennt: Philip Rivers – der seine Karriere im Januar 2021 nach der "AFC Wild Card"-Pleite gegen die Buffalo Bills beendete – ist nach Brett Favre (2010) der zweite Großvater, der jemals in der NFL spielte. © BOBBY ELLIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wir starten aber in Deutschland: Die NFL wird 2026 und 2028 wieder in München zu Gast sein. 2027 und 2029 kommt die Liga – nach der Premiere in diesem Jahr – ins Berliner Olympiastadion zurück.

Apropos "zurück" und "Berlin": Großvater ist wieder da! Quarterback Philip Rivers kehrt in die NFL zurück. Ja, so habe ich auch geguckt.

Die Indianapolis Colts, die das letzte Mal in Berlin überhaupt einen Sieg feiern konnten, holten den ihren Ex-Ballwerfer aus der Rente, nachdem sich ihre Nummer 1, Daniel Jones, und die Ersatzmänner Riley Leonard und Anthony Richardson allesamt auf der Krankenstation befinden.

Der eben erst 44 Jahre alt gewordene mehrfache Pro-Bowler Rivers hat sieben Töchter, drei Söhne und bereits ein Enkelkind. Und wird wohl am Sonntag gegen die Seattle Seahawks (ab 22.25 Uhr) starten.

Ärgerlich für Rams-QB Matthew Stafford: Er hätte am Sonntag mit 278 geworfenen Yards Rivers in der "Career Passing Yards"-Tabelle vom 7. Platz stoßen können. Staffords Schnitt pro Spiel liegt aktuell bei 258 Yards – insgesamt hat er 63.163 Yards auf dem Konto. War wohl nix – vorerst.

So. Wie schaffe ich da jetzt den Übergang von "War wohl nix" zu den Kansas City Chiefs?