Mitten in der Saison: Deutscher NFL-Star von seinem Team gefeuert!

Jakob Johnson (28) lief seit 2022 für die Las Vegas Raiders auf. © Timothy T Ludwig/Getty Images via AFP

Es war ein einziger Satz: "Ich bin von den Raiders entlassen worden", teilte Johnson am Freitagnachmittag kurz und knapp auf X (ehemals Twitter) mit.

Erst 2022 war der Deutsche zu den Raiders gewechselt, in seiner ersten Saison bestritt der Fullback jedes Spiel für das Team aus Las Vegas.

Auch in dieser Saison lief er in den ersten acht Partien auf, zog sich dann jedoch eine Gehirnerschütterung zu, wegen der er die letzten beiden Spiele verpasste.

Doch schon in seinem Podcast "What happens in Vegas" hatte der American Footballer kürzlich angedeutet, dass es Spannungen zwischen ihm und seinem Verein geben könnte: Offenbar wurde er trotz Genesung nicht mehr für den Kader nominiert.

Nun folgte die Trennung! Anscheinend passte Johnson nach einem Trainerwechsel nicht mehr ins neue System der Raiders.

Anfang November war Headcoach Josh McDaniels (47) wegen durchwachsener Resultate entlassen worden. Auf ihn folgte Antonio Pierce (45) - und dieser konnte den 28-Jährigen wohl nicht mehr gebrauchen.