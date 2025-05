Vom Traum-Duo zu Feinden: Was lief da mit der Schwester des Ex-Kollegen?

Pittsburgh (USA) - Neun Saisons bildeten "Big Ben" Roethlisberger (43) und Antonio Brown (36) ein kongeniales Gespann bei den Pittsburgh Steelers in der NFL. Doch so sehr sie auf dem Rasen harmonierten, so sehr soll es hinter den Kulissen gebrodelt haben. Eine wilde Behauptung des Wide Receivers untermauert die Gerüchte jetzt.