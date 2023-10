NFL-Spitzenspiel wird zur One-Team-Show: San Francisco 49ers deklassieren Dallas Cowboys

USA - Es war das "Game of the Week" für jeden NFL-Fan , der bislang länger als drei Minuten Interesse an dem Sport hatte: Die Dallas Cowboys zu Gast beim Erzrivalen, den San Francisco 49ers. Der erste wahre Härtetest – für beide Seiten.

35:10 lag San Francisco damit vorn. Keine halbe Minute Spielzeit später stand es bereits 42:10, was zugleich auch der Endstand war. Ab da stand auf beiden Seiten teils auch die B-Riege auf dem Platz. Mit diesem Touchdown haben die Cowboys allein in dieser Begegnung mehr Punkte kassiert, als in den vier Spielen davor zusammengerechnet (41 Punkte).

Hattrick: Der Tight End der 49ers, George Kittle, fängt den Ball für seinen dritten Touchdown gegen die Dallas Cowboys. © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Es war aber auch ein rabenschwarzer Tag für die Texaner. Dallas' Quarterback Dak Prescott machte einen auf Oprah Winfrey: "You get an interception. And you get an interception. And you get an interception ...".

Ich glaube, selbst als Prescott seinen Helm wütend in die Ecke werfen wollte, wurde dieser noch von der Niners-Defense abgefangen. Es war enttäuschend. Für beide Seiten, wenn man ehrlich ist. Okay, die "Faithful" sehen es vielleicht anders, aber allgemein war es so.

Denn (nahezu) alle erwarteten eine spannende und knappe Partie der beiden Rivalen. Eine mit Fingernägelknabbern und Haareraufen. Aber so ist nun mal Football.

Und mit dieser unerwartet deutlichen Jubel-Partie bleiben die Niners neben den Philadelphia Eagles die einzigen Teams, die bislang nicht besiegt werden konnten.

Die einzige (kleine) Überraschung an diesem Spieltag, die es vielleicht noch gab, war der Sieg im zweiten London Game der Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills. Die auf dem Papier stärkeren Bills mussten sich mit 20:25 geschlagen geben.

Damit wird es immer offensichtlicher, dass Jacksonville seine zweite Heimat auf der britischen Insel gefunden zu haben scheint. Die Briten wird es freuen. Und nach den beiden europäischen Spielen wächst auch die Vorfreude auf die beiden bald anstehenden Deutschland-Partien in Frankfurt.