Philly gegen Niners – wer ist jetzt das "Team to beat"? NFL-Showdown liefert klare Antwort!

Doppeltes Statement: Nicht nur gewinnen die 49ers mehr als deutlich gegen die Eagles (grün), Runningback Christian McCaffrey (weiß, r.) knackte auch die 1000-Yards-Marke in dieser Saison. © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wir erinnern uns: Im Halbfinale zum Super Bowl trafen die Eagles und die 49ers zuletzt aufeinander und Philadelphia gewann ohne Probleme mit 31:7, nachdem früh im Spiel beide Quarterbacks von San Francisco dienstuntauglich verletzt wurden.

Die 49ers flogen aus dem Rennen – die Liga änderte die Regeln ab, sodass seit dieser Saison ein dritter "Notfall-Quarterback" eingeplant werden darf.



Die Jungs von der Westküste reisten also extrem motiviert zum derzeitigen Liga-Primus, um – endlich auf Augenhöhe – die Frage zu klären: Wer ist in der NFL das "Team to beat"? An wem führt kein Weg vorbei?

Im ersten Quarter zeigten die Niners von Revanche-Motivation noch nicht viel. Allerdings die Eagles auch nicht, die erstmals seit zwölf Situationen in der Redzone keinen Touchdown mehr schafften.

Ab dem zweiten Quarter spielten dann die 49ers nach einem 0:6-Rückstand auch mit und ließen die Eagles – die sich nun nicht mehr auf Fehlerteufel-Gegner und Schiedsrichter-Glück verlassen konnten – alt aussehen. Am Ende ging es so heiß her, dass auf beiden Seiten Leute in die Kabine geschickt wurden; sowohl Spieler als auch Security Chef.

Zum Glück habe ich vor Zeugen schon vor dem Spiel angekündigt: San Francisco gewinnt mit mindestens 10 Punkten Vorsprung, die Eagles bleiben bei etwa 17 Punkten. Es war sogar noch deutlicher: Mit ihrem 42:19-Sieg machten die 49ers klar, wer hier – in aktueller Verfassung – die oberste Hürde ist.