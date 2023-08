Schock-Abbruch beim Testspiel: NFL-Profi liegt plötzlich regungslos am Boden

Green Bay (Wisconsin/USA) - Die Saison hat noch nicht einmal begonnen, schon gibt es die ersten schweren Verletzungen in der NFL . Am Samstagabend verlief eine Test-Begegnung sogar so dramatisch, dass sie abgebrochen werden musste.

Was war passiert? Im Stadion der Green Bay Packers wollte das Heimteam die Kräfte mit den New England Patriots messen.

Auch um John Wolford (27) gab es bange Minuten, nachdem sich der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers eine Nackenverletzung zugezogen hatte. © IMAGO / USA TODAY Network

Bolden habe Gefühl in allen Extremitäten, müsse aber zur Beobachtung noch weiter im Krankenhaus bleiben. Der 23-Jährige steht vor seiner Premieren-Saison in der weltbekanntesten Liga des American Football. Er wurde erst in diesem Jahr gedraftet, spielte zuvor am College für die Jackson State University.



Eine weitere schlimme Verletzung überschattete das Testspiel der New York Jets gegen die Tampa Bay Buccaneers. Dort erlitt Bucs-Quarterback John Wolford (27) eine Nackenverletzung.

Er musste mit einem Cart vom Rasen gefahren werden, konnte aber zumindest von diesem aus schon wieder die "Daumen hoch"-Geste zeigen und signalisierte so, dass er zumindest mal bei Bewusstsein war.

Auch er kann seine Arme und Beine bewegen und soll wieder vollständig gesund werden. Immer wieder gibt es in der NFL aber Diskussionen um die gesundheitliche Sicherheit der Spieler. Vor allem die schweren Kopfverletzungen bereiten allen Beteiligten Sorge.

Gott sei Dank werden die zwei verletzten Spieler aus den Test-Begegnungen keine bleibenden Schäden davontragen.