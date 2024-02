Super Bowl: Pornos, Kokain und falsche Tabletten? Das waren die größten Skandale!

War überwältigt und vergaß den Text: Popsängerin Christina Aguilera (43) sprang beim Singen der US-Hymne ins Fettnäpfchen. © Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Platz 4: Falsche Medikamente - zu früh gefeiert

Es ist fast zum Lachen, wenn es dann doch nicht so ernst wäre. Im Januar 2003 schafften es die Oakland Raiders ins Finale. Ihr Star-Center Barrett Robinson litt unter Depressionen, wollte seine Medikamente nehmen - erwischte allerdings leider die falschen.

Eine Woche vor dem Super Bowl entwickelte er dadurch den Wahn, das Endspiel bereits gewonnen zu haben, und reiste für den Party-Urlaub nach Mexiko. Erst wenige Stunden vor dem großen Spiel wurde er letztlich in einer Klinik aufgefunden.

Spielfähig war er - trotz aller Versuche - nicht. Bei ihm wurde eine bipolare Störung diagnostiziert.

Platz 3: Wie war gleich noch mal der Text?

Im Jahr 2011 sollte das Spiel mit der Nationalhymne durch Popsängerin Christina Aguilera eröffnet werden. Wurde es auch - und sie traf auch alle Töne perfekt. Das Problem? Den Text traf sie nicht.

Statt "O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming" wiederholte Aguilera an dieser Stelle die dritte Zeile und wandelte sie ab in: "What so proudly we watched at the twilight's last gleaming."