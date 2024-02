Taylor Swifts Freund rastet aus! Warum schrie Travis Kelce seinen Coach an?

War sichtlich angefressen: Travis Kelce (34, r.) schrie seinen Frust ins Gesicht von Coach Andy Reid (65) heraus. © Jamie Squire/Getty Images via AFP

Im zweiten Viertel standen die Chiefs nämlich noch ohne Punkte da, und die Nerven lagen offenbar blank.

So blank, dass Kelce, inzwischen wohl am besten bekannt als Freund von Superstar Taylor Swift (34), auf seinen Trainer losging!



Nach einem missglückten Spielzug, bei dem er selbst nicht zum Zug kam, stürmte der Tight End auf Reid zu, brüllte ihn an und schubste ihn dabei sogar! Der 65-Jährige kam durch den Stoß sichtlich ins Straucheln, konnte sich aber noch fangen.

Eigentlich gilt das Verhältnis zwischen Kelce und Reid als eng, die beiden arbeiten seit 2013 bei den Kansas City Chiefs zusammen und gewannen bereits 2019 und 2023 gemeinsam den Super Bowl.

Was also sorgte dafür, dass Kelce seinem Coach gegenüber so die Fassung verlor, und was sagte der Footballer?

"Das bleibt zwischen uns", schmunzelte der 34-Jährige nach seinem dritten Super-Bowl-Sieg. "Ich habe nur gesagt, wie sehr ich ihn liebe." Und geriet stattdessen ins Schwärmen über seinen Trainer: "Ich habe den besten Trainer, den dieses Spiel je gesehen hat", betonte Kelce.

"Er hat mir sehr dabei geholfen, meine Emotionen und meine Leidenschaft zu kanalisieren. Ich verdanke ihm meine gesamte Karriere, und dass ich gelernt habe, meine Emotionen zu kontrollieren."