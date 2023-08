Super-Fan soll 800.000 Euro geklaut haben: Anklage, doch er hält sich für unschuldig

Missouri (USA) - Banküberfall, Geldwäsche, Sportwetten: "ChiefsAholic", einem der bekanntesten Fans in der US-amerikanischen National Football League ( NFL ), ist das Leben entglitten. Nun muss er sich vor Gericht verantworten und glaubt an seine Unschuld!

Mit Werwolf-Kostüm und ganz in Rot und Weiß: "ChiefsAholic" ist bei Football-Fans bekannt wie ein bunter Hund. © KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bei Football-Begeisterten ist der Werwolf im Trikot der Kansas City Chiefs eine Kultfigur. Wann immer seine "Chiefs" aufs Spielfeld laufen, ist der Super-Fan mit am Start.

Seit einer Weile ist es mit den Stadionbesuchen aber vorbei. Stattdessen sitzt "ChiefsAholic", wie er sich selbst in den sozialen Medien bezeichnet, auf der Anklagebank.

Wie CNN berichtete, muss sich Xavier Michael Babudar (29) - so der bürgerliche Name des Kult-Fans - vor einem Bundesgericht in Missouri verantworten.

Die Anklage umfasse insgesamt 19 Punkte, darunter dreimal bewaffneter Raubüberfall, einmal Bankraub, elfmal Geldwäsche und viermal Transport von gestohlenem Eigentum über die Staatsgrenzen hinweg.

"ChiefsAholic" soll bei seinen Überfällen umgerechnet rund 800.000 Euro gestohlen haben.