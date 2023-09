Verrückte NFL: Miami liefert Jahrhundert-Rekordspiel – und wird von eigenen Fans ausgebuht

USA - Irgendwie hatte ich es ja im Gefühl. Denver Broncos gegen Miami Dolphins, was soll da schön überraschendes passieren? Bei Denver liegt auf und vor allem neben dem Spielfeld alles im Argen, Miami startet ungeschlagen in die dritte Woche.

Zehn Touchdowns in einem Profi-Spiel: Die Miami Dolphins hätten Geschichte schreiben können, wollten den Gegner aber wegen drei Punkten am Ende nicht demütigen. © CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Im Grunde zu langweilig, dass ich mich für diese Partie entschieden hätte. Aber ich dachte mir: Nee, da schalten wir ein. Was ich dafür bekam, war ein Jahrhundert-Spiel der Südstaatler, bei dem man am Ende nur noch kopfschüttelnd vor dem Gerät saß.

Dass die Broncos wenig holen würden, war jetzt keine Überraschung. Dass sie so schlecht spielen, dass sogar die B-Riege der Gastgeber hier noch dominiert, war eine Deklassierung und man fragte sich, was die Spieler von Denver eigentlich beruflich machen. 70:20 gewann Miami am Ende. Und das ist noch nicht einmal die heftigste Meldung der Partie.

Seit der Super-Bowl-Ära gab es kein NFL-Team, das so viele Yards in nur einem Spiel zurückgelegt hat. 726 sollten es am Ende sein. Zum Vergleich: Im Durchschnitt macht eine Mannschaft pro Spiel etwa 340 bis 350 Yards.

Aber selbst diese Nachricht lässt sich noch toppen. Denn in keinem regulären NFL-Spiel der Geschichte wurden mehr als 72 Punkte durch ein Team erzielt (1966 durch Washington). Rechnet man die Post-Season mit ein, liegt der historische Rekord bei 73 Punkten – das war 1940 durch Chicago.

Den einen Rekord brechen, den anderen einstellen – wie oft hat man die Chance? Miami stand davor. Ein Field Goal aus einfachen 27 Yards, und man steht in den Rekordbüchern ganz oben. Rund eine Minute ist noch zu spielen, die Uhr läuft runter – Kicker Jason Sanders steht bereit, sein Team unsterblich zu machen.