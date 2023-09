Wurde er ins Gesicht geschlagen? NFL-Fan (†53) stirbt nach medizinischem Notfall!

Patriots-Runningback Ezekiel Elliott (28) kniet vor dem Spiel gegen die Miami Dolphins im Gillette Stadium. © MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Videoaufnahmen, die anschließend im Netz kursierten, sollen die besagte Auseinandersetzung zeigen. In dem Clip ringen mehrere Fans miteinander, bis ein Mann schließlich zuschlägt.



Der aus dem US-Bundesstaat New Hampshire stammende Dauerkarteninhaber habe sein Bewusstsein infolge der Attacke zu keinem Zeitpunkt wiedererlangt und sei noch im Stadion mittels Herzdruckmassage von den Sanitätern reanimiert worden.

Mooneys Ehefrau Lisa sagte gegenüber dem lokalen TV-Sender WCBV: "Ich möchte wissen, was passiert ist. Was hat das verursacht? Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute so weit gehen müssen. Warum kann es nicht einfach nur Spaß machen? Das ist doch alles, was es sein soll - eine lustige Familienveranstaltung."

Sie fühle sich "taub" und gab an, dass ihr Mann ihres Wissens nach an keiner medizinischen Vorerkrankung gelitten habe. Zudem sei er ein sehr geduldiger Mensch und nicht leicht zu provozieren gewesen.

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft von Norfolk County werde die Angelegenheit "weiter aktiv untersucht", bislang sei aber noch niemand in Gewahrsam genommen worden.