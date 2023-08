Schießerei bei Highschool-Footballspiel: Junge (†16) tot, vier Verletzte!

Wie das Choctaw Police Department laut NBC News mitteilte, gerieten mindestens zwei Männer am Freitagabend auf der Besuchertribüne des Schulstadions in Streit, daraufhin fielen zahlreiche Schüsse.

In den sozialen Medien löste der Vorfall erneut Diskussionen um die Waffengesetze in den USA aus.

Viele User teilten das Video der Katastrophe und kommentierten etwa "Ein weiterer Tag in den USA", "Letzte Nacht war es die Choctaw Highschool in Oklahoma, was wird es nächsten Freitag sein?" oder "Oh, seht mal. Heute gab es eine weitere unglückliche Ausübung der Rechte des zweiten Verfassungszusatzes, diesmal in Oklahoma."

In den USA kommt es beinahe täglich zu Schießereien an Schulen, doch die Waffengesetze des Landes bleiben bisher unangetastet.