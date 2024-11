Football-Talent wird von seinem Team für tot erklärt, doch er kämpft weiter

Huntsville (USA) - Fatale Falschmeldung! Vor einem Monat erlitt Medrick Burnett Jr. (20) bei einem College-Football-Spiel eine schwere Kopfverletzung, seitdem kämpft der junge Linebacker um sein Leben. Am Mittwoch verkündete sein Team schließlich die traurige Nachricht seines Todes - die allerdings gar nicht stimmte.

Medrick Burnett Jr. (20) liegt aktuell mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, doch er hat den Kampf noch nicht verloren. © Screenshot/GoFunfMe/Dominece James

Man sei untröstlich über den Verlust von Medrick, der "nicht nur ein hervorragender Athlet war, sondern auch bemerkenswerter junger Mann", schrieb die Alabama A&M University laut "WAFF48" auf ihrer Website.

Nur Stunden später musste die Uni allerdings zurückrudern und den Beitrag löschen, denn der 20-Jährige lebte noch!

In einer kurz darauf veröffentlichten Entschuldigung stand, dass man die inkorrekte Information von einem "unmittelbaren Familienmitglied am Dienstagabend" erhalten habe und die "A&M-Gemeinschaft auf Wunsch dieses Familienmitglieds in Kenntnis gesetzt habe".

Ein Sprecher des Krankenhauses, in dem der Nachwuchssportler liegt, habe die Universität kontaktiert und auf den Fehler aufmerksam gemacht.

"Wir bedauern die Verbreitung falscher Informationen zutiefst, freuen uns jedoch aus ganzem Herzen, dass Medrick in einem stabilen Zustand ist", erklärte die Alabama A&M.