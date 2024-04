Super-Bowl-Sieger droht damit, Kansas City zu verlassen - das ist der dreiste Grund

Kansas City (USA) - Seit 1963 spielen die Kansas City Chiefs in - der Name verrät es schon - Kansas City. Doch diese Ära könnte bald vorbei sein. Das NFL-Team droht, die Stadt zu verlassen - weil die Bewohner keine Extra-Steuer mehr für die Footballer abdrücken wollen!

Das Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs hätte mit der 3/8-Steuer renoviert werden sollen - daraus wird jetzt nichts. © David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seit 2006 gibt es in Jackson County, das den östlichen Teil von Kansas City und damit das Stadion der Chiefs beinhaltet, eine sogenannte 3/8-Steuer: Dabei müssen Menschen in dem Bezirk in Missouri pro ausgegebene 100 Dollar drei Achtel eines Prozents, also rund 38 Cent, extra abgeben.

Von dem Geld, das dabei herumkommt, wird etwa die Instandhaltung des Arrowhead Stadium bezahlt, in dem der amtierende Super-Bowl-Sieger seine Spiele bestreitet. Auch die Kansas City Royals, das Baseball-Team der Stadt, profitieren von der Steuer.

Doch jetzt durfte die Bevölkerung von Jackson County darüber abstimmen, ob die Abgabe, die noch bis 2031 geplant ist, um 40 Jahre verlängert werden soll - und schmetterte den Vorschlag ab!

Nur 42 Prozent der Wähler waren für eine Verlängerung der Umsatzsteuer zu begeistern, 58 Prozent stimmten dagegen, weiterhin einen Teil ihres Gehalts für die Footballer und ihr Stadion abzugeben.

Das nimmt das Franchise, das mit der Fortführung der Steuer eigentlich die Renovierung seines Stadions bezahlen wollte, jetzt zum Anlass, über seine Zukunft in Kansas City nachzudenken.