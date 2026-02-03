Ball trifft Linienrichtern mit Wucht: Wie sich Volleyballer entschuldigt, bejubelt das Netz

Kōbe (Japan) - Respekt! Mit einer extremen Entschuldigung rutschte sich der japanische Volleyballspieler Yuji Nishida (26) ins Herz zahlreicher Nutzerinnen und Nutzer.

Mit seiner rutschenden Entschuldigung ging Volleyballspieler Yuji Nishida (26) viral. © IMAGO / AFLOSPORT

In einem Video, das online weite Verbreitung fand, ist zu sehen, wie ein Volleyballspieler während eines Spiels eine an der Seitenlinie stehende Linienrichterin am Rücken trifft.

Um sich für den sicherlich versehentlichen Ausrutscher zu entschuldigen, sprintet der Sportler in Richtung der Unparteiischen, wirft sich auf den Bauch und rutscht mit dem Kopf voraus in "Richtung Reue".

Nach anschließendem mehrmaligem Verbeugen scheint sich die Sache unter Gelächter und Applaus wieder erledigt zu haben - auch das Netz feierte die extreme Geste! "Das ultimative Zeichen des Respekts", schrieb etwa ein Nutzer auf Reddit.

Laut Medienberichten, wie etwa von The Guardian, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Wochenende bei einem Volleyball-All-Star-Event im westjapanischen Kōbe. Yuji Nishida lief als Kapitän der Mannschaft von Osaka Bluteon auf die Platte.