Turnskandal: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen zwei Funktionäre

Stuttgart - Im Rahmen der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart hat die zuständige Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen DTB-Präsident Alfons Hölzl (57) und -Sportvorstand Thomas Gutekunst (43) eingeleitet.

DTB-Präsident Alfons Hölzl (57) zeigte sich überrascht von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen ihn. © Imago / Jan Huebner

Das teilte der Deutsche Turner-Bund am Montagabend mit. "Der DTB ist Ende der vergangenen Woche über die Einleitung eines Ermittlungsverfahren gegen verschiedene Personen – darunter der Präsident und der Vorstand Sport des DTB – informiert worden", hieß es in einem Statement: "Der DTB ist nebenbeteiligt. Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sind Sachverhalte am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart."

Der Präsident und der Vorstand des DTB hätten "das Präsidium hierüber unterrichtet", schrieb der Verband weiter: "Der DTB hat seine Anwälte beauftragt, die derzeit vorliegenden Informationen der Staatsanwaltschaft Stuttgart kurzfristig zu prüfen. Erst auf dieser Grundlage kann der DTB über das weitere Vorgehen entscheiden."

Die aktuellen Entwicklungen nehme der Turner-Bund "sehr ernst". Der DTB werde "die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart selbstverständlich weiterhin unterstützen. Wir bitten zu beachten, dass für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt."

Hölzl sei "über die gegen mich persönlich erhobenen Vorwürfe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens überrascht. Die mir bislang bekannten Details kann ich weder im Sachverhalt noch hinsichtlich einer möglichen Pflichtverletzung nachvollziehen", teilte der DTB-Präsident in einem Statement mit.