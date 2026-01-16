Tragischer Unfall bei Pferdemesse in Leipzig: Deutscher Olympiateilnehmer muss sein Tier einschläfern lassen

Leipzig - Die "Partner Pferd" hat am Donnerstag in Leipzig begonnen. Hochklassige Springen innerhalb des FEI Weltcups im Springreiten sind immer an die Messe angeschlossen. Noch vor dem Start musste der deutsche Reiter Christian Ahlmann (51) einen tragischen Verlust hinnehmen.

Christian Ahlmann (51) und D‘Aganix 2000 Z haben zusammen internationale Erfolge gefeiert. © Screenshot Instagram/@ahlmannchristian

Sein Pferd D‘Aganix 2000 Z musste trotz bester tierärztlicher Versorgung eingeschläfert werden. Das teilte der Olympiateilnehmer am Donnerstagabend auf Social Media mit.

Der 12-jährige Hengst konnte sich aus bisher ungeklärter Ursache beim Ausladen in Leipzig nicht aus dem Lastwagen befreien.

"Auf einem rutschigen Untergrund kam er zu Fall und zog sich dabei eine so schwere Verletzung am Oberschenkel zu, dass es keine Aussicht auf Heilung mehr gab", schrieb sein Reiter.

Noch vor Ort wurde die Entscheidung getroffen, ihn einschläfern zu lassen, da ein schmerzfreies Leben für ihn nicht mehr möglich gewesen wäre. "Diese Entscheidung zu treffen war unendlich schwer, aber sie geschah aus Liebe und Verantwortung ihm gegenüber", erklärte Ahlmann.