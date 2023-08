Aufnahme in "Hall of Fame": Nowitzki mit emotionalen Worten an Eltern

"Was ihr für mich gemacht habt, werde ich nie vergessen für den Rest meines Lebens, und wenn ich nur ein halb so guter Vater werde, wie ihr es Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich", sagte die 2,13 Meter große Basketball-Ikone.

Nowitzki bedankte sich in seiner für ihn typischen Art, witzig aber vor allem auch emotional, bei seinen alten Weggefährten und richtete auf Deutsch ergreifende Worte an seine Eltern.

Tränen der Rührung? Freudentränen? Vielleicht alles auf einmal - Basketball-Superstar Nowitzki (45) konnte die Emotionen nicht zurückhalten, als ihm am Samstagabend eine ganz besondere Ehre zuteilwurde: "The German Wunderkind" ist neuestes Mitglied der "Hall of Fame", der Ruhmeshalle im Basketball.

Dirk Nowitzki (45) musste sich während seiner Dankesrede die Tränen aus den Augen wischen. Dem Publikum und seinen Angehörigen erging es ähnlich. © Jessica Hill/AP/dpa

Insgesamt spielte Nowitzki 21 Jahre in der NBA, der besten Basketballliga der Welt. Immer für denselben Verein, immer für "seine" Dallas Mavericks, mit denen er 2011 die erste und immer noch einzige Meisterschaft der Franchise-Geschichte feiern konnte.

Zudem wurde der gebürtige Würzburger als erster Europäer zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt und ist die Nummer sechs in der ewigen Liste der Spieler mit den am meisten geworfenen Punkten.

Als erster Deutscher ist Nowitzki nun auch Mitglied der legendären "Naismith Hall of Fame". Vor dem American Airlines Center, dem Spielort der Dallas Mavericks, erinnert seit Ende 2022 eine Statue an den Deutschen. Der Weg zum Stadion wurde in "Nowitzki Way" umbenannt.