Babyglück statt Russland-Haft: Olympiasiegerin und Ehefrau erwarten erstes Kind!

Phoenix (USA) - Drama mit Happy End für Brittney Griner (33)! Vor rund anderthalb Jahren blickte die US-Basketballerin in alles andere als eine rosige Zukunft, nachdem sie in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden war. Nun darf sich die zweifache Olympiasiegerin allerdings in ihrer Heimat über Zuwachs freuen.