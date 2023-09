Nach Umbruch im Sommer: Telekom Baskets Bonn erwarten ersten Härtetest

Bonn - Die Saisonvorbereitung des Deutschen Basketball-Vizemeisters Telekom Baskets Bonn neigt sich dem Ende zu. Am heutigen Freitagabend steht jedoch noch ein weiterer Härtetest an.

Roel Moors (44) coacht seit dieser Saison die Telekom Baskets Bonn. © Swen Pförtner/dpa

Nicht einmal eine Woche ist es her, da sorgte die deutsche Nationalmannschaft bei der Basketball-Weltmeisterschaft für die große Sensation. Durch einen 83:77-Sieg gegen Serbien krönte sich die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert (64) zum Weltmeister.

Während einige Bundesliga-Stars den wohl größten Erfolg ihrer Karriere feierten, mussten die anderen schon wieder ackern. Denn in zwei Wochen beginnt die neue BBL-Saison, weshalb sich die Teams in der Vorbereitung befinden.

So auch die Telekom Baskets Bonn, auf die am heutigen Freitagabend (20 Uhr) nochmals ein echter Härtetest wartet, ehe es am Sonntag nach Singapur zum FIBA Intercontinental Cup geht. Zu Gast im Telekom Dome ist der türkische Top-Klub Darussafaka Lassa Istanbul.

"Wir hatten schon einige gute Gegner in der Pre-Season, aber Darussafaka ist wohl der Stärkste. Es ist für uns ein guter Gradmesser, um zu sehen, wo wir stehen, und auch für die Spieler ist es eine gute Gelegenheit, sich mit einem starken Team zu messen", erklärt der neue Headacoach Roel Moors (44), dessen Mannschaft bisher fünf der sechs Testspiele gewinnen konnte.

Der Belgier ersetzte vor der Spielzeit Erfolgstrainer Tuomas Iisalo (41), der nach Frankreich zu Paris Basketball wechselte.