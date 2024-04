"Teddy Bear Toss" bei Telekom Baskets Bonn: Plötzlich regnet es Stofftiere von der Tribüne

Bonn - So etwas gab es im Bonner Telekom Dome noch nie: Beim 95:85-Heimsieg der Telekom Baskets Bonn gegen die BG Göttingen flogen etliche Stofftiere von der Tribüne aufs Spielfeld. Anders als in der Fußball-Bundesliga war das allerdings keine Protestaktion der Fans.

Beim "Teddy Bear Toss" flogen nach den ersten Punkten des Spiels Hunderte Kuscheltiere für den wohltätigen Zweck auf das Parkett. © Jörn Wolter/Telekom Baskets Bonn

Denn beim sogenannten "Teddy Bear Toss" werden die Zuschauerinnen und Zuschauer sogar explizit dazu aufgefordert, die süßen Tierchen aufs Feld zu werfen. Insgesamt seien so "rund 40 große Säcke an neuen Plüschtieren" zusammengekommen, teilte der Klub via Instagram mit.

Ausgelöst hatte die vom Baskets-Fanklub "Block Süd Bonn" organisierte Aktion ausgerechnet Telekom-Kapitän Christian Sengfelder mit den ersten beiden Punkten der Partie.

Hintergrund ist eine Spendenaktion: Alle Stofftiere werden von Verantwortlichen und Spielern aufgesammelt und an bedürftige und kranke Kinder übergeben.

Im Anschluss an den "Teddy Bear Toss" lieferten sich beide Mannschaften einen offensiven Schlagabtausch. Herausragender Akteur war der Bonner Thomas Kennedy mit insgesamt 17 Punkten und acht Rebounds, dicht gefolgt vom Ex-Göttinger und Neu-Bonner Harald Frey.