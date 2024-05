Telekom Baskets Bonn starten in die Playoffs: "So hart spielen wie möglich"

Müssen sich gegen Alba Berlin um Matt Thomas (29, links) durchkämpfen: die Telekom Baskets Bonn. © Imago images

Spiel 1 der Best-Of-Five-Viertelfinal-Serie findet am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr, live bei DYN) in Berlin statt. Wer zuerst drei Partien für sich entscheidet, steht im Halbfinale.

Alba hat die Hauptrunde auf einem starken zweiten Platz abgeschlossen. Am vorletzten Spieltag gewannen die Hauptstädter gegen Bonn vor gut einer Woche deutlich mit 90:69.

Trotzdem hat Bonn in den letzten Spielen wieder genug Selbstvertrauen gesammelt um auch zweimal in Berlin bestehen zu können. Das sieht zumindest Baskets-Trainer Roel Moors (45) so: "Drei, vier schlechte Minuten reichen, um die Partie gegen einen so starken Gegner kippen zu lassen. Unsere Einstellung, der Glaube an uns und an unsere Fähigkeiten wird wahrscheinlich noch wichtiger sein als die Taktik und der Gameplan."

Die bisherige Playoffbilanz gegen Berlin spricht nicht für die Baskets. Denn bislang hat Bonn nur ein einziges Mal eine Serie in den K.O-Spielen gegen die Albatrosse gewinnen können. Das war beim letzten Playoff Aufeinandertreffen beider Teams 2009.