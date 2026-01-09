Basketball-Fieber in Berlin: NBA-House öffnet mit Luciano als Liveact

Berlin - Basketball -Fans aufgepasst: Vor dem ersten NBA -Spiel in Deutschland öffnet vom 9. bis 11. Januar das NBA House in der Uber Eats Music Hall seine Türen.

Vor dem ersten regulären Saisonspiel in Deutschland eröffnet die Liga das "NBA House" mit Aktionen für Fans. © Elisa Schu/dpa

Besucher können die Dunks ihrer Idole nachstellen, Fotos mit dem Original-NBA-Pokal machen oder ihre Schuhgröße mit der von Dirk Nowitzki (47) vergleichen.

Trotz Schneesturm war der Ansturm zur Eröffnung überschaubar. Die Liga rechnet aber bis Sonntag täglich mit rund 5000 Fans.

Geplant sind Auftritte von Ex-NBA-Stars wie Dwight Howard (40) und Jason Williams (50) sowie zahlreiche Aktionen, etwa ein NBA-Halbfeld für regionale Teams oder Rabatte im NBA-Shop.

Am 15. Januar steigt das erste reguläre Saisonspiel: Die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz (24) und Moritz Wagner (28) sowie Tristan da Silva (24) treffen in der Uber Arena auf die Memphis Grizzlies.

Für alle ohne Ticket wird das Spiel live in der NBA-House-Location gezeigt. Außerdem wird das Spiel ab 20 Uhr bei Amazon Prime übertragen.