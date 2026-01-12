NBA-Hype in Berlin: Die Wagner-Brüder feiern Heim-Comeback

Berlin - Die NBA kommt nach Deutschland – und zwei deutsche Basketball -Stars stehen im Mittelpunkt.

Die Brüder Franz (24) und Moritz Wagner (28) spielen für die Orlando Magic beim NBA-Spiel in Berlin. (Archivfoto) © John Raoux/AP/dpa

Franz (24) und Moritz Wagner (28) bestreiten am Donnerstag das erste NBA-Spiel überhaupt in Berlin, wenn die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies treffen (20 Uhr, Amazon Prime).

Für Moritz Wagner ist es ein triumphales Comeback: Nach über einem Jahr Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses kehrte er rechtzeitig vor dem Berlin-Spiel auf das Parkett zurück – und feierte gleich einen Sieg gegen die New Orleans Pelicans (128:118). "Es bedeutet mir viel. Ich bin erleichtert, dass es jetzt rum ist", sagte der Weltmeister. Die Fans feierten ihn leidenschaftlich.

Franz Wagner hingegen bangt noch: Der jüngere Bruder fehlt seit einem Monat wegen einer Sprunggelenksverletzung und konnte bislang nur die Hälfte der Magic-Spiele miterleben – die Hälfte davon verloren. "Ich hoffe, dass ich in Berlin wieder dabei sein kann", sagt er.

"Für Mo und mich schließt sich da ein Kreis. Wir sind in Berlin aufgewachsen, haben als Kinder Profis in der Halle gesehen – jetzt selbst hier zu spielen, ist etwas Besonderes."