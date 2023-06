Basketballprofi (†28) stirbt nach Herzinfarkt: Zusammenhang mit Corona-Impfung?

Santo Domingo (Dominikanische Republik) - Am Freitag teilte der dominikanische Klub Club San Lázaro eine traurige Nachricht: Der Basketballprofi Oscar Cabrera (†28) ist gestorben.

Oscar Cabrera (†28) hat sich in den letzten Jahren vielen gesundheitlichen Tests unterzogen. © Twitter/Screenshot/TexasLindsay_

Über die genauen Umstände herrscht aber Unklarheit. Der Klub selbst machte öffentlich keine Angaben über die Todesursache.

Die dominikanische Zeitung "Listin Diario" berichtete aber, dass der Sportler bei einem Stresstest in Ohnmacht fiel und nicht mehr aufwachte.

Das Blatt berief sich auf Aussagen des Klubs, dass es sich um einen Herzinfarkt gehandelt habe.

Offenbar hatte der 29-Jährige schon mindestens seit 2021 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen!

Das spanische Blatt "El Correo" berichtet nämlich, dass der Basketballer in diesem Jahr seine ersten Erfahrungen in Europa sammelte und während eines Spiels in der spanischen Amateur-Basketballliga (EBA) zusammenbrach.

Keine drei Minuten vor Ende des ersten Viertels kippte der Profi einfach um, konnte aber bei Bewusstsein aus der Halle transportiert werden.