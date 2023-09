Berliner huldigt Basketball-Weltmeister und benennt U-Bahn-Station um!

Berlin - Auch am Tag nach dem Triumph der deutschen Basketball-Nationalmannschaft steht die Nation kopf! In Berlin wird ein deutscher Champion auf kuriose Art gewürdigt.

Franz Wagner (22, r.) hat dank des Triumphes mit der DBB-Auswahl ungeahnte Popularität in seiner Heimatstadt erlangt. © Bildmontage: Michael Conroy/AP/dpa; privat

Wer in Berlin regelmäßig U-Bahn fährt, dürfte mit der Linie U7 garantiert schon mal am U-Bahnhof "Richard-Wagner-Platz" gehalten haben.

Doch spätestens seit Montag-Morgen besteht für Auswärtige beim Ein- und Ausstieg akute Verwechslungsgefahr! Denn ein Basketball-Fan hat kurzerhand das "Richard" auf dem Haltestellen-Schild überklebt.

Statt "Richard-Wagner-Platz" heißt die Station neuerdings "Franz-Wagner-Platz"! Damit soll vermutlich Basketball-Star Franz Wagner (22) gehuldigt werden, der am Sonntag im Finalspiel gegen Serbien mit einer bockstarke Leistung maßgeblich zum ersten deutschen WM-Titel beitrug.

Allen, die sich nicht im Detail im Basketball auskennen, sei and er Stelle gesagt: Franz Wagner wurde 2001 in Berlin geboren, verbrachte seine Jugend bei Alba Berlin und debütierte für die Albatrosse in der Basketball-Bundesliga, ehe es ihn 2019 in die USA zog.

Dort schaffte der 2,08 Meter Hüne bei Orlando Magic seinen großen Durchbruch in der NBA, spielte sich als einer der größten Rookies ins Rampenlicht und sprang im Sommer 2022 in die DBB-Auswahl.