Tödliche Tragödie nach Basketball-Spiel: Fan-Bus wird mit Ziegelsteinen beworfen, Fahrer stirbt

Rieti (Italien) - Ein feiger Angriff mit tödlichem Ausgang schockiert Italien: Nach einem Spiel in der zweiten Basketball-Liga haben Anhänger von Real Sebastiani Rieti den Fanbus der Gastmannschaft mit Steinen beworfen, dabei kam der zweite Fahrer ums Leben.

Ein Bild zeigt, wie schlimm die Windschutzscheibe des Fan-Busses von Pistoia Basket beschädigt ist. Der zweite Fahrer, der auf dem Beifahrersitz saß, starb noch an Ort und Stelle. © Screenshot/Instagram/alessandrotomasiofficial

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hatten die Gäste von Pistoia Basket 2000 das Auswärtsspiel in Rieti mit 88:73 gewonnen. Im Anschluss brannten einigen Anhängern des Gastegers die Sicherungen völlig durch.

Tragisch: Einige Kilometer aus dem Ort heraus war der Bus von der Polizei eskortiert worden. Kaum hatten die Beamten die Aufsicht beendet, griffen die Randalierer das Gefährt auf der Staatsstraße 79 in Richtung Terni auf Höhe der Ortschaft Contigliano an.

Sie warfen Steine und andere scharfe Gegenstände auf den Bus, an zahlreichen Stellen wurden die Scheiben zertrümmert. Ein Ziegelstein durchschlug die Windschutzscheibe des Busses und traf den zweiten Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand. Er wurde schwer verletzt und starb noch an Ort und Stelle, nachdem sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen keinen Erfolg gebracht hatten.

"Wir stehen den Angehörigen des getöteten Fahrers bei. Unsere Gedanken sind bei ihnen. Wir stehen in Kontakt mit den Einwohnern von Pistoia, die im Bus saßen, und mit den Behörden, die die Ermittlungen durchführen", schrieb der Bürgermeister von Pistoia, Alessandro Tomasi (46), der den Angriff als eine "kriminelle Tat" verurteilte, auf Instagram.