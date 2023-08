Spannende Schlussphase: Deutsches Basketball-Team gewinnt auch zweites WM-Spiel

Okinawa - Die deutschen Basketballer haben bei der WM auch ihr zweites Vorrundenspiel gewonnen und damit einen riesigen Schritt in Richtung Zwischenrunde gemacht.

Deutschlands NBA-Star Dennis Schröder überragte beim knappen Sieg gegen Australien. © Hiro Komae/AP//dpa

Nach dem grandiosen Sieg gegen den Olympiadritten Australien fielen sich die beiden Matchwinner Dennis Schröder und Maodo Lo ausgelassen in die Arme.

Angeführt vom überragenden Kapitän Schröder und dem endlich wieder starken Lo haben die deutschen Basketballer im zweiten WM-Spiel auch dem Ausfall von Franz Wagner getrotzt und bei der Weltmeisterschaft in Japan ein großes sportliches Ausrufezeichen gesetzt.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert besiegte Mitfavorit Australien am Sonntag in Okinawa mit 85:82 (49:44) und nimmt damit Kurs auf die Endrunde in Manila.

Schröder legte in Abwesenheit des verletzt fehlenden Wagners 30 Punkte und acht Assists auf und wurde damit zum Matchwinner. Lo glänzte mit 20 Zählern und erzielte die letzten beiden Punkte zum zweiten Vorrundensieg.