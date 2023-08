Drei Wochen vor Basketball-WM: Bundestrainer streicht vier Spieler aus Kader!

Bundestrainer Gordon Herbert peilt mit seiner Mannschaft bei der WM in Asien eine Medaille an. © Marius Becker/dpa

Direkt nach dem Testspiel-Sieg gegen Schweden am gestrigen Samstagabend in Bonn (87:68) setzte Herbert den Rotstift an und machte sich an die Verkleinerung seines WM-Kaders.

Jonas Mattisseck (23), Louis Olinde (25, beide Alba Berlin), Christian Sengfelder (28) von den Telekom Baskets Bonn und der für die Towers Hamburg spielende Jonas Wohlfarth-Bottermann (33) sind nicht mehr mit dabei, teilte der Verband mit.



Center-Spieler Wohlfarth-Bottermann und Power Forward Sengfelder hatten vor einem Jahr noch zum Kader gezählt, der bei der starken Heim-EM die Bronzemedaille gewonnen hatte.

Chefcoach Herbert muss bis zum WM-Start am 25. August im japanischen Okinawa noch zwei weiteren Spielern das vorzeitige WM-Aus mitteilen. Bei dem Weltturnier dürfen maximal zwölf Werfer im Kader stehen.