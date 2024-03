Titans in Hagen gefordert: Abschiedsgeschenk für Gottwald?

Geschäftsführer Rico Gottwald (35, r.) soll zum Abschied einen Sieg als Geschenk in Hagen bekommen. © Lutz Hentschel

Der Noch-Sportchef verlässt Dresdens Korbjäger nach sieben Jahren. Aber Achtung! Der Gegner hat es in sich. In 25 Spielen gab es für die Nordrhein-Westfalen 17 Siege.

Trotzdem könnten die Play-offs bei den Feuervögeln noch einmal ins Wackeln kommen, hält die Niederlagenserie an. Die vergangenen drei Spiele gingen gegen Kirchheim, die Artland Dragons aus Quakenbrück und Trier allesamt verloren.

Die Titans reisen dagegen mit neu gewonnenem Selbstvertrauen nach Südwestfalen. Vor allem der Sieg gegen Jena - was sich in der Tabelle in der gleichen Region wie Hagen befindet - hat gezeigt, was für eine eingeschworene Truppe Fabian Strauß (31) da hat.

"Für uns ging es Anfang der Woche nach den zwei Spielen in 48 Stunden erst mal wieder darum, die Akkus der Jungs mit leichtem Training etwas aufzuladen. Seit Mittwoch waren wir dabei, den Spielern schon die Idee zu vermitteln, wie wir es am Wochenende angehen wollen", erklärt der Coach.

"Natürlich feilen wir weiter an Kleinigkeiten, die vielleicht noch nicht wie gewollt laufen. Aber wenn wir die gleiche Energie und Intensität auf das Parkett bringen wie zuletzt, können wir auch Hagen ärgern."