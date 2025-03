Titans-Coach hoch motiviert: "Wir haben das Potenzial, noch in die Play-offs zu kommen!"

Dresden - Platz acht ist das Ziel der Dresden Titans . Dies ist aktuell nur einen Sieg entfernt. Das Problem: Gleich vier Teams streiten sich um den begehrten letzten Play-off-Platz in der ProA. Das Gute: Die Titans haben eine machbare Aufgabe vor der Brust.

Titans-Coach Fabian Strauß (32) hat eine klare Ansage an sein Team und die Gegner. Er will von unten Druck machen. © Steffen Füssel

Am heutigen Samstag (18 Uhr) steht in der Margon Arena das nächste Heimspiel an. Ein Fakt, der schon einmal positiv stimmt. Denn im Wohnzimmer ist das Team von Fabian Strauß (32) noch immer am erfolgreichsten. Acht der 13 Heimspiele wurden gewonnen.

"Wenn man jetzt Platz sieben oder acht ist, mit 14 oder 15 Siegen, dann ist man in einer schlechteren Situation als wir. Wir können von unten Druck machen", so lautete die Kampfansage von Strauß nach dem deutlichen Sieg in Karlsruhe.

Dort sprach er vom "Popcorn-Effekt" seiner Mannschaft, "es war schön anzusehen". Nicht nur in Karlsruhe, auch in der Saison ploppte das Können der Elbriesen erst nach einer ordentlichen Heißlaufphase auf. Der Erfolg bei den Lions war inzwischen sogar der sechste Sieg auf fremdem Parkett. Den ersten gab's am 8. Spieltag beim BBC Bayreuth.

Die Oberfranken kommen nun in die sächsische Landeshauptstadt, müssen als Tabellen-13. noch aufpassen, nicht noch unten reinzurutschen. Aber Achtung! Zuletzt gab's einen 78:77-Achtungserfolg gegen den Vierten Gießen. Auswärts kassierte der BBC aber in diesem Jahr in sechs Spielen fünf Niederlagen.