Mit nur 28 Jahren: Niners-Kapitän Richter beendet Laufbahn

Alles in Kürze

Man werde in der neuen Saison alles daransetzen, die entstandene Lücke im Kollektiv zu schließen.

"Jonas war über viele Jahre hinweg das Gesicht der Niners und des Chemnitzer Basketballs, hatte großen Anteil an all unseren Erfolgen und fungierte auf wie neben dem Feld als echter Sympathieträger. Umso mehr schmerzt sein Abgang. Dennoch respektieren wir Jonas' Entscheidung, die ihm sicher nicht leicht fiel und werden ihm stets hilfreich zur Seite stehen", sagt Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Es ist auf alle Fälle eine Meldung, die in der Fangemeinde für Schockstarre sorgen dürfte.

Nach langen, reiflichen Überlegungen entschloss sich der Kapitän der "Orange Army", seine Basketballkarriere aus gesundheitlichen Gründen zu beenden, teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit.

Jonas Richter (28) blieb seiner Heimatstadt Chemnitz durchweg treu. © Sebastian Willnow/dpa

Richter, gebürtiger Chemnitzer, durchlief von der "U8" bis zur "U19" sämtliche Nachwuchsteams seines Heimatvereins und feierte am 18. Oktober 2014 seinerzeit in der 2. Liga im Alter von 17 Jahren gegen Heidelberg sein Debüt im Profikader.

In den anschließenden elf Jahren prägte er die Niners mit. Halbfinale in den ProA-Play-offs 2017 und 2019, Aufstieg 2020, Pokalhalbfinale 2022, viermaliger Einzug in die Bundesliga-Play-offs von 2022 bis 2025 sowie der Triumph im FIBA Europe Cup 2024 sind Vereinserfolge, die immer mit Richter, der insgesamt 390 Pflichtspiele für Chemnitz bestritt, verbunden sein werden.

Nach langem Ringen traf der 28-Jährige nunmehr die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen und seine aktive Karriere zu beenden, erklären die Niners.

Über die genauen Hintergründe spricht der 2,07 Meter große Center auf Instagram mit Andre Zimpel. Eigentlich wollte er noch ein Jahr bei den Niners bleiben, doch nach den ersten beiden Trainingstagen merkte er, dass die "großen grauen Wolken" zu groß waren.

Dabei war seine größte Sorge, jemanden mit dieser Entscheidung zu enttäuscht. Viele schlaflose Nächte liegen hinter ihm. Doch ihm fehlt die Kraft fürs Weitermachen.

Umso wichtiger ist es für ihn, dass er seine Karriere in Chemnitz beendet. Denn trotz anderer Angebote hielt er sich an sein Motto: "Einmal Chemnitz, immer Chemnitz."