Dresden Titans: Die Größe macht den Unterschied

Lukas Zerner (24, mit Ball) war als größter Dresdner nicht groß genug. Mladen Vujic (26, l.) & Co. dominierten unter dem Korb. © Lutz Hentschel

Mit Aaron Kayser (25, 2,05 Meter) fehlte verletzungsbedingt bereits der Größte unter dem Korb. Lukas Zerner (24, 2,03 m) konnte es trotz seines deutlichen Leistungssprungs in dieser Saison nicht alleine richten.

"Es war ein physisches Spiel, die waren körperlich stärker als wir. Wir haben versucht, dagegenzuhalten, hätten aber smarter sein müssen", befand der 24-Jährige.

Vergangene Woche noch mit 14 Rebounds (persönlicher Bestwert), gelangen Zerner dieses Mal nur sieben. Gießens Mladen Vujic (26, 2,05 m) & Co. waren einfach zu wuchtig.

"Der ist ja noch mal 20 Kilogramm schwerer als ich, hat gute Bewegungen. Das ist nicht so einfach. Vielleicht hätten wir eher was ändern müssen", fragte sich Zerner, der selbst aber auch noch einmal an Masse zugelegt hat.