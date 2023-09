Ausrufezeichen beim Liga-Start: Titans siegen in Artland

Quakenbrück - Das war mal ein Einstand nach Maß! Die Dresden Titans sind mit einem richtig starken 84:68 (22:17, 33:19, 18:12, 11:20)-Sieg in die neue Basketball -Saison in der ProA gestartet. Die knapp verpasste Sensation im BBL-Pokal scheint sich tatsächlich positiv ausgewirkt zu haben.

Titans-Coach Fabian Strauß freute sich über die ersten zwei Punkte. © Lutz Hentschel

"Mit dieser Leistung ist Dresden ganz vorne mit dabei. Da kann man sehr optimistisch in die Zukunft schauen", ließ sich Artlands Moderator im Livestream zu einer Prognose hinreißen.

Eine gewagte These des Basketball-Kenners, die aber – zumindest was dieses erste Saisonspiel betrifft – auch so unterstrichen werden kann.

Denn schon in den ersten 20 Minuten zeigte das Team von Coach Fabian Strauß, dass es der Herr im Drachenkäfig Artland Arena ist.

Mit 55:36 für die Elbriesen ging es zum Pausentee. Und das war eine richtig starke erste Hälfte, wo man wohl viel von dem gesehen hat, was Dresden schon in der vergangenen Saison so stark gemacht hat.