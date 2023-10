Erst hui, dann pfui: Dresden Titans brechen gegen Gießen ein und verlieren!

Dresden - 31 Punkte in den ersten zehn Minuten, insgesamt 29 in den Vierteln drei und vier. Viel Ahnung muss man von Sport nicht haben, um die Gründe für die 85:88-Heimniederlage der Dresden Titans gegen Gießen zu suchen.

In der Crunchtime rückte Dresden nochmal an, vergeblich. "Am Ende sind wir dann wieder daran gescheitert, dass wir in den wichtigen Momenten die falschen Entscheidungen getroffen haben", so Strauß.