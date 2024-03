Fünfter Sieg in Serie: Titans marschieren!

Mit ihrer Defense brachten die Titans Bochum zur Verzweiflung. © IMAGO/Funke Foto Services

"Ich glaube, dass wir heute über das gesamte Spiel einen wirklich guten Job gemacht haben. Wir haben sie in ihrem Spiel stark verlangsamt und ihnen so viele Nerven geraubt. Wir haben sie auch in die Entscheidungen gezwungen, die wir haben wollten", lobte Coach Fabian Strauß (31) sein Team nach dem 98:81-Erfolg bei den SparkassenStars Bochum.



Von Beginn an waren die Titans das spielbestimmende Team, gaben die Führung nur einmal im ersten Quarter kurz aus der Hand (5., 12:13). Doch Dresdens Korbjäger konterten mit einem Elf-Punkte-Lauf und setzten sich erstmals ab.

Entscheidend gelang das erst kurz vor und nach der Halbzeitpause. Trotzdem kam Bochum noch einmal etwas heran - aufgrund einer Undiszipliniertheit von Till Isemann (27). Nachdem ein Foul gegen den Center gepfiffen wurde, riss er sich frustriert sein Trikot vom Leib und trat gegen einen Stuhl.

Mit zwei unsportlichen Fouls musste er aus der Halle. "Aufgrund von Emotionen haben wir das Spiel ein paar Mal kurz aus der Hand gegeben, aber das haben wir mit einer sehr guten Teamleistung kompensiert", so Strauß.