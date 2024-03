Koblenz soll für die Titans nicht zum Stolperstein werden

Fabian Strauß (31, M.) hat seine Titans wieder in die Spur gebracht. © Lutz Hentschel

"Wir konzentrieren uns auf uns und wissen, dass wir Koblenz schon einmal geschlagen haben. Wir wissen aber auch, was das für ein ambitioniertes Team ist", erklärt der Coach vor der Partie am heutigen Sonntag (16 Uhr) in der Margon Arena.

"Es gibt nicht viel Schöneres, als Koblenz punktlos wieder nach Hause zu schicken."

Der Schlendrian soll trotz der Siegesserie nicht wieder Einkehr halten. Deswegen wurde in dieser Woche auch hart trainiert.

"Wir haben ja einiges aufzuholen. Ich will, dass die Jungs zeigen, dass da noch einiges an Potenzial in der Truppe steckt. Dementsprechend sollen sie auch trainieren", so Strauß.

Dafür hat der 31-Jährige in der Länderspielpause vor ein paar Wochen auch das Training etwas umgestellt. Außerdem gab es ein reinigendes Gespräch zwischen den Spielern. Seitdem läuft's.