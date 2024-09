Neuer Athletik-Coach formt aus "Hamstern" starke Titanen

Dresden - Nach dem Ligaauftakt gegen die Giants Düsseldorf wurden sie verschont, doch eine Woche zuvor nach der Generalprobe hat man sich noch die Augen gerieben. Die Dresden Titans mussten nach dem Ende der Begegnung noch an die Gewichte ran, was für die Muckis tun - angetrieben von Ferdinand Albrecht (24).

Ferdinand Albrecht (24, vorn) schaut genau hin und macht klare Ansagen, wenn es um das Training geht. © Jens Maßlich

"Das ist tatsächlich der neue Stil. Wir werden das die komplette Saison durchmachen", erklärt der erst 24-jährige neue Athletik-Coach der Titans. "Wir wollen den Jungs einen Tag mehr freigeben. Wenn wir es dann am Spieltag schaffen, Übungen zu machen, musst du sie nicht für einen weiteren Tag reinholen. Sie können mehr regenerieren und fitter in so ein Spiel gehen."

Albrecht stammt aus Bamberg, hat in Berlin und Potsdam Sportwissenschaften studiert und bereits in den vergangenen vier Jahren nebenbei bei einem Handball-Klub gearbeitet.

Titans-Coach Fabian Strauß (31) hat er in einem Podcast kennengelernt. Der wollte die Strukturen im Verein erweitern und kam am "Nerd", wie sich Albrecht selbst aufgrund seiner stetigen Weiterbildung bezeichnet, nicht vorbei.