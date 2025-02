Perfekter Geburtstag für Titans-Coach Strauß

Düsseldorf - Wenn das nicht der perfekte Geburtstag für Fabian Strauß war... Der Coach der Dresden Titans wurde rund um seinen 32. Jahrestag am Samstag von seinen Mannen mit zwei Auswärtssiegen beschenkt - erst Nummer vier und fünf der Saison!

Nach seinem schwachen Spiel in Bochum gehörte Koen Sapwell (l.) in Düsseldorf zu den Besten. © IMAGO/Norbert Schulz

Am Freitag die starke Aufholjagd in Bochum, mit zweimal Overtime, am heutigen Sonntag dann der 95:87 (29:14, 20:17, 22:29, 24:27)-Erfolg bei den Giants Düsseldorf.

"Wir haben den Jungs morgens die Tabelle gezeigt. Wenn das positiv ausgeht, können wir leicht auf die Play-offs schielen. Das ist auch unser Ziel. Heute gewinnt die Truppe, die es mehr will und mental da ist", hatte Strauß vor dem Spiel gesagt.

Sein Team von Anfang an dominant und nach dem ersten Viertel bereits mit plus 15 (29:14) weg. Von richtig gut war das trotzdem noch weit entfernt.

Aber Düsseldorf spielte 20 Minuten einfach unterirdisch. So reichte es auch mit einer nicht immer konzentrierten Leistung zu einem komfortablen 49:31 zur Halbzeit.

Die hohe Pausenführung sorgte nach Wiederbeginn aber eher für einen Schlendrian. Düsseldorf im dritten Abschnitt fast mit so viel Punkten, wie in zwei Vierteln davor.