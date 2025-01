Primus Jena zerlegt überforderte Titans

Mit der Hypothek von minus 15 Punkten (15:30) ging es in das zweite Viertel - zu viel. Jena durfte weiter nach Belieben schalten, schraubte die Führung zwischenzeitlich auf 20 Punkte (33:53, 19.). Immerhin waren es zur Pause fünf weniger (38:53.).

Allein 35-Mal durften die Hausherren in 40 Minuten von der Freiwurflinie ran.

Schon im ersten Viertel wurde das Team von Fabian Strauß in alle Einzelteile zerlegt.

Die deutliche Niederlage muss schnell verdaut werden, denn bereits am Sonntag (15 Uhr) in Nürnberg steht die nächste Partie an.