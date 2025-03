Rückschlag für die Titans, aber Tigers flirten mit Strauss

Daniel Kirchner (27, r.) und die Titans wurden zu Beginn überrannt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

"Ich will lieber erst mal in die Play-offs kommen. Die Jungs verdienen sich das, wir sind auch eine Play-off-Mannschaft, so wie wir uns entwickelt haben. Darauf liegt der Fokus", erklärt er nach der bitteren 88:89 (18:29, 21:21, 23:15, 26:24)-Niederlage beim direkten Play-off-Konkurrenten vor 2294 Fans in Baden-Württemberg.

"Ich bin in der Halbzeitansprache klar und deutlich gewesen, was wir ändern müssen, wenn wir noch in Richtung Play-offs schielen wollen. Unsere erste Halbzeit war schlecht. Wir haben Tübingen nicht unter Kontrolle gekriegt", ärgerte sich Strauß.

"Am Ende gewinnt die Mannschaft, die einen Fehler weniger gemacht hat oder eben sechs Prozent mehr Freiwürfe getroffen hat."

Gerade einmal 47 Prozent der 32 Dresdner Freiwürfe fanden ihren Weg ins Netz. Für Tübingen waren es 53 Prozent von nur 15. Strauß: "Das begleitet uns schon das gesamte Jahr. Ich bin eigentlich ein Coach der sagt, drei Punkte sind mehr als einer."

Aber die Stärke jenseits des Perimeters kam nicht wirklich zum Tragen. Nur 20-mal wurde auf den Dreier gegangen, sieben (35 Prozent) saßen. Tübingen traf neun von 36 (25 Prozent).