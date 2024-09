So wollen die Titans Düsseldorf zum Saison-Start stoppen

Dresden - Wenn diese Generalprobe keine Lust auf den Saisonstart gemacht hat, was dann? Mit 123:121 siegten die Dresden Titans nach der Overtime gegen den tschechischen Erstligisten BK Decin, und dann auch noch per Buzzer Beater!

Eine Woche hatte der 31-Jährige, um diese abzustellen. Ab 18 Uhr wird's am Samstag in der Margon Arena ernst. Die Giants Düsseldorf sind zu Gast, kommen wie die Titans mit sieben Neuzugängen.

Strauß empfindet Düsseldorf trotzdem "als eine ziemlich eingespielte Mannschaft, da sie den Trainer und eine gewisse Kerngruppe von Spielern mit über den Sommer genommen haben. Deswegen denke ich, dass es ein Team ist, was in dieser Saison konstanter sein wird und ausgeglichener spielt. Das macht uns am Samstag das Leben etwas schwerer, zumal wir auch noch im Findungsprozess stecken."

Sein Siegesrezept: "Vor allem defensiv müssen wir im Vergleich zu unseren Testspielen besser auftreten!"