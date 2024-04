Stark gestartet und stärker nachgelassen: Titans-Serie reißt

Lukas Zerner (l.) & Co. haben völlig unnötig in Bayreuth erstmals nach sechs Siegen verloren. © Lutz Hentschel

Auch ohne den Center Till Isemann, der gegen Paderborn umgeknickt war, sah es schnell nach dem siebten Sieg in Serie für die Titans aus.

Ein Grund dafür war die unglaubliche Dreiershow im ersten - und ein wenig auch im zweiten - Drittel.

Fünf gab es auf beiden Seiten nach zehn Minuten, Dresden mit 71 Prozent (5 von 7) verwandelt, der BBC mit 46 Prozent (5 von 11). Bis zur Pausensirene beide Teams bei 41 Prozent (7 von 17).



Auch in der Defense machte das Team von Fabian Strauß einen tollen Job. Mit plus acht Punkten (39:31) ging es in die Pause - eigentlich schmeichelhaft für die Hausherren.

Doch danach plötzlich der Einbruch. In der 29. Minute die Hausherren vor 2213 Fans erstmal wieder vorn (52:53), im Schlussabschnitt riss der Faden komplett.