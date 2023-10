Starke zweite Titans-Hälfte: Sapwell sorgt für Leistungsexplosion

Daniel Kirchner, der beim Heimsieg am Freitag überhaupt nicht funktionierte, war bis zum Pausenpfiff mit zehn Punkten noch bester Werfer, doch die Kollegen dahinter fielen ab.

In den ersten 20 Minuten lief das Team von Fabian Strauß von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Kirchheims Michael John Flowers (l.) stellte die Titans lange vor Probleme. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Nina Sander

Nach dem Pausentee folgte aber plötzlich die Leistungsexplosion. Mit einem Elf-Punkte-Lauf drehten die Titans das Spiel (24., 50:43).

Im Schlussabschnitt gab's dann die große Sapwell- und Dreier-Show. Fünf Dresdner Dreier hintereinander und der heißgelaufene Australier machten alles klar.

"Hier zu spielen macht immer wieder Spaß, ist aber auch unfassbar hart", gab Titans-Coach Strauß nach dem Spiel zu.

"Was in der zweiten Hälfte passiert ist, hatte ich in der Halbzeitpause angesprochen: Wir müssen einfach weiter positiv denken, den Ball bewegen und vor allem werfen! Dann werden wir schon treffen. Wenn wir das nicht machen, dann nehme ich das auf meine Kappe."

Musste er nicht, denn unterm Strich standen für seine Jungs dann doch noch 39 Prozent getroffene Dreier (zehn von 18 nach der Pause). Die und Sapwell (fünf Dreier) machten letztlich den Unterschied.