Titans gegen das Schlusslicht: Für die Play-offs muss die Serie halten!

Dresden - Im Zielsprint doch noch in die Play-offs? Sechs Spiele bleiben den Dresden Titans noch, um auf Platz acht zu springen. Dafür darf die Serie nicht mehr reißen.

"Paderborn ist eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft. Neben Artland haben sie noch am meisten Potenzial, weil sie spät noch einige Spieler nachverpflichtet haben", erklärt Strauß. "Die Jungs haben Qualität und sind in den vergangenen Wochen immer besser geworden."

Gerechnet darf allerdings erst später werden. Zunächst müssen Siege her. Umso besser also, dass das Schlusslicht als Nächstes kommt. Oder etwa doch nicht?

Fünf Partien haben Dresdens Basketballer zuletzt in Serie gewonnen, am heutigen Ostersonntag (ab 18 Uhr) soll und muss gegen die Baskets Paderborn in der Margon Arena der sechste Sieg folgen.

Till Isemann (27, M.) & Co. wollen für heimischer Kulisse den sechsten Sieg hintereinander feiern. © Lutz Hentschel

Wie auch sein Team. Beim Sieg in Bochum am vergangenen Samstag ging es darum, dem Gegner schnell den Stecker zu ziehen. Auch am Sonntag wird das der Weg sein.

Strauß: "Du musst ihr neues Vertrauen im Keim ersticken. Wir dürfen aber selbst nicht arrogant werden und müssen hart arbeiten."

Immerhin hat der 31-Jährige dafür auch wieder alle Mann an Bord. Doch das Hinspiel hat gezeigt, was passiert, wenn man die Ostwestfalen ins Spiel kommen lässt.

"Da haben wir gegen Ende zwei kleine Fehler in der Verteidigung gemacht, wodurch es dann in die Verlängerung ging", so Strauß.

Sogar in die doppelte. Man sollte also gewarnt sein!