Titans gegen die Giants: Riesenduell um die Play-offs

Dresden - Letzte Chance für den Play-off-Zug! Nach der unnötigen Niederlage vom Mittwoch in Bayreuth müssen die Dresden Titans eine neue Serie starten. Denn nur noch vier Spiele bleiben, um Platz acht noch zu erobern.

Im Hinspiel gab's für Grant Teichmann (27, r.) & Co. eine schmerzhafte Niederlage. © IMAGO/Norbert Schulz

Der ist allerdings wieder zwei Siege entfernt. Denn die achtplatzierten Lions aus Karlsruhe sind zwar nur einen Sieg besser, haben aber den direkten Vergleich gegen das Team von Fabian Strauß (31) in der Tasche. Münster auf Platz sieben hat zwei Siege mehr.



Umso wichtiger für Dresdens Basketballer, im Schlussspurt noch einmal Fahrt aufzunehmen und am heutigen Sonntag (17 Uhr) in der Margon Arena gegen die Giants aus Düsseldorf wieder zwei Punkte einzufahren.

Die Rheinländer wurden am Mittwoch in Münster mit 68:85 abgewatscht. Beim 80:86 der Titans in Bayreuth ging es deutlich knapper - und vor allem auch unnötiger - zu.

Die Serie hätte nach sechs Siegen hintereinander nicht reißen müssen, dafür lief die erste Hälfte zu gut. Coach Strauß stellt daher klar: