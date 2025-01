Zweites Debakel in wenigen Tagen: Unterirdische Titans verlieren bei Kellerkind!

Nürnberg - Lag's an den fast 700 Kilometern binnen drei Tagen in den Beinen? Lag's an der nicht verdauten ersten Demütigung? Nach der derben Pleite in Jena (78:101) vom Freitag gingen die Dresden Titans am Sonntag jedenfalls auch beim Kellerkind Nürnberg Falcons mit 69:102 (11:20, 21:28, 18:29, 19:25) unter.