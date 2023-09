Erst Zoff, dann Show: Deutsche Basketballer stürmen bei WM zum Gruppensieg!

Okinawa (Japan) - Die deutschen Basketballer haben bei der WM in Asien auch das Topduell mit Slowenien gewonnen und sich bei der Weltmeisterschaft ungeschlagen den Gruppensieg gesichert. Das Team um Kapitän Dennis Schröder siegte am Sonntag im japanischen Okinawa gegen Superstar Luka Doncic und Co. mit 100:71 (38:34).