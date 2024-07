Nach Tod von NBA-Legende Kobe Bryant: Nächster Schicksalsschlag erschüttert Familie

"Joe spielte von 1973 bis 1975 für die Explorers und war von 1993 bis 1996 Mitglied unseres Trainerstabs. Er war ein beliebtes Mitglied der Explorer-Familie und wird uns sehr fehlen", hieß es in dem Posting.

Die La Salle University, für die Bryant als Spieler und Trainer tätig war, drückte in einer Mitteilung auf der Plattform X ihr tiefes Mitgefühl aus.

Ethan Miller/Getty Images via AFP

Neben Kobe Bryant (†41, l.) und Tochter Gianna (†13) starben sieben weitere Menschen beim Hubschrauberabsturz. © Rhona Wise/EPA/dpa

Auch die Philadelphia 76ers zeigen sich bestürzt über den Tod des Basketballers: "Joe 'Jellybean' Bryant war eine lokale Basketball-Ikone, dessen Vermächtnis auf dem Platz über seine Laufbahn an der Bartram High School, der La Salle University und seine ersten vier NBA-Saisons mit den 76ers von 1975 bis 1979 hinausreicht", so der NBA-Klub in einer offiziellen Vereinsmitteilung und fügte hinzu: "Unser Beileid gilt der Familie Bryant."

Joe Bryant zog sich nach dem Tod seines Sohnes im Jahr 2020 weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück.

Bryant war, wie auch schon sein Sohn, in der National Basketball Association (NBA) aktiv. 1975 wurde der 2,06 Meter großer Forward in der ersten Runde des Drafts von den Golden State Warriors ausgewählt. Im selben Jahr folgte der zu den Philadelphia 76ers, mit denen er sogar die Finals erreichte.

Nach seiner Zeit als Spieler begann Bryant eine Karriere als Trainer, war drei Saisons lang Cheftrainer der Los Angeles Sparks in der WNBA (Basketball-Profiliga für Damen). Es folgten weitere Funktionen als Coach - unter anderem in den Vereinigten Staaten, Japan und Thailand.