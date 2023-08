Kurz vor Basketball-WM: Das traut Dirk Nowitzki dem DBB-Team zu!

In Kapitän Dennis Schröder (29), den Wagner-Brüdern Moritz (26) und Franz (21) sowie Daniel Theis (31) spielen die Schlüsselakteure des Teams von Bundestrainer Gordon Herbert (64) allesamt in der nordamerikanischen Profiliga NBA. "Wir haben gezeigt, dass wir mit den besten Ländern der Welt mitspielen können."

"Ich glaube, wir freuen uns auf eine tolle WM. Wir haben einen der besten Kader, den man sich wünschen kann. Für die WM müssten wir einen der besten Kader auf dem Papier haben", sagte Nowitzki in einer Videorunde mit deutschen Journalisten.

Schon in der Vorbereitung erwarten den EM-Dritten des Vorjahres starke Rivalen: In Berlin geht es gegen Mitfavorit Kanada, in Abu Dhabi gegen Griechenland und Topfavorit USA.